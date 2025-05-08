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8 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

08 Mayıs 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hesabın kötüsü onlar (kâfirler) içindir. Onların varacakları yer de Cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!

Ra’d Suresi: 18

HADİS:

Cennetin kokusu beş yüz senelik mesâfeden duyulduğu halde, ahiret ameliyle dünyalık isteyen kimse onu duyamayacaktır.

Camiü’s-Sağir, No: 2284

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