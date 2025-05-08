08 Mayıs 2025, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Hesabın kötüsü onlar (kâfirler) içindir. Onların varacakları yer de Cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!
Ra’d Suresi: 18
HADİS:
Cennetin kokusu beş yüz senelik mesâfeden duyulduğu halde, ahiret ameliyle dünyalık isteyen kimse onu duyamayacaktır.
Camiü’s-Sağir, No: 2284
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