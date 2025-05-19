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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

19 Mayıs 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İnkâr edenler, “Rabbinden ona bir mu’cize indirilmeli değil miydi?” derler. Sen de ki: Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, Kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Ra’d Suresi: 27

HADİS:

Kabirleri ziyaret edin. Fakat orada İslâm’a uymayan sözler söylemeyin.

Camiü’s-Sağir, No: 2309

Okunma Sayısı: 740
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  • Halil İbrahim Karahan

    19.5.2025 05:28:30

    Allah razı olsun

Risale-i Nur Külliyatı

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