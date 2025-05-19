Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İnkâr edenler, “Rabbinden ona bir mu’cize indirilmeli değil miydi?” derler. Sen de ki: Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, Kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Ra’d Suresi: 27 HADİS: Kabirleri ziyaret edin. Fakat orada İslâm’a uymayan sözler söylemeyin.

Camiü’s-Sağir, No: 2309

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