Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Artık emrolunduğun şeyi açıkla ve müşriklerden de yüz çevir. Alay edenlere karşı sana Biz kâfiyiz. Hicr Suresi: 94-95 HADİS: Oruç bir kalkandır. Kul onunla kendisini Cehennem ateşinden korur. Camiü’s-Sağir, No: 2531

