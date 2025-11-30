Diyette sürdürülebilirliği nasıl sağlarız?

Yap-bırak diyetlere yol açan en önemli sebep mükemmeli arama bakış açımızdır.

Mükemmele ulaşamadığımızda gelen bırakma eğilimi bizi başladığımız noktadan daha da geriye götürecektir. Bu süreçte yaşadığımız zorluklar sadece fiziksel değil psikolojik olarak baskılanmakla da alakalıdır.

Popüler diyetlerin çoğu, birçok gıdayı tamamen yasaklar. Örneğin; karbonhidrat, şeker, yağ. Bu tür kısıtlamalar, kısa vadede uygulanabilir olsa da uzun vadede hem psikolojik, hem de sosyal olarak sürdürülemez hale gelir. Yasaklı olan yiyeceklere karşı istek artar ve diyeti bozma ihtimali yükselir.

Kilo verme ile ilgili gerçekçi olmayan hedefler koymak da süreci yarıda bırakmaya etkendir.

Hızlı kilo kaybı beklentisi ile başlanan diyetler, kısa sürede sonuç vermediğinde kişi motivasyon kaybı yaşar ve sağlıklı beslenme sürecini uzun bir zaman geri dönmeyecek şekilde rafa kaldırır. Vücut diyete zamanla adaptasyon gösterdiği ve alıştığı için, başlangıçta hızla verilen kilolar durabilir ve bu da hayal kırıklığına neden olur.

Sosyal ve kültürel etkilere bakış açımız da bu süreci zorlaştırabilir. Her zaman sosyal ortamın bir parçası olacağız, bu gibi dönemler için kendimize daha toleranslı yaklaşmalıyız.

Pazartesi, salı sağlıklı beslenebilirim ama çarşamba önemli bir program var kesin orada diyet yapamam diye düşünüp baştaki iki günü de çöpe atmak, bu temiz beslenme sürecine hiç giremeyeceğimizi veya hiç hazır hissetmeyeceğimizi gösterir. Çünkü bu süreç düz bir çizgi değil, inişlerin çıkışların var olduğunu kabul etmemiz ve bunu normalleştirmemiz gereken bir süreçtir.

Duygusal yeme atakları sürdürebilirliği zorlaştıran önemli etkenlerdendir. Stres, can sıkıntısı, öfke gibi duygusal durumlar birçok kişide yeme davranışını tetikler. Bu tür yeme dürtüleri kontrol altında olmadıkça diyet döngüsü bozulur ve süreç tekrar eder.

En başta kabullenmemiz gereken durum; alışkanlıkların değişmesi zaman alır. Yıllardır süregelen alışkanlığı bir anda değiştiremeyiz. Sürdürülebilir bir diyet, yeni alışkanlıklar oluşturmayı ve zamanla bunu kalıcı hale getirmeyi gerektirir. Bir anda atılan büyük adımlar daha hızlı yorulmamıza ve bırakmamıza sebep olacaktır.

Bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler sağlıklı beslenme sürecini baltalayan büyük etkenlerdendir.

İnternette, sosyal medyada veya televizyonda çok sayıda “mucize diyet” önerileri görebiliriz. Bunların çoğu maalesef organları yoran ve kas kaybına sebep olan diyetlerdendir. Kişiye özel olmayan bu yaklaşımlar, bireyde sağlık sorunlarına veya yeme bozukluklarına sebep olabilir.

Sürdürülebilir bir diyet, katı kurallardan ziyade, kişinin hayat tarzına uygun, esnek, dengeli ve uzun vadede devam ettirilebilir bir beslenme modelidir. “Yasak” yerine “denge” vardır. Geçici değil, alışkanlık haline getirilecek bir modeldir.

İrade gücüne değil doğru alışkanlıklar kurmayla ilişkili olan bu modelde yavaş, ama kalıcı ilerlemek, hızlı, ama geçici çözümlerden çok daha sağlıklıdır.

(Bizim Aile dergisi, Ekim 2025)