28 Kasım 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şunu da bil ki, Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından hicret eden ve sonra da cihâd edip sabredenlerin yanındadır.
Nahl Suresi: 110
HADİS:
Doğruluğa sımsıkı sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de Cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye ve doğruyu araştıra araştıra nihayet Allah katında özü sözü doğru bir kimse olarak yazılır.
Camiü’s-Sağir, No: 2690
