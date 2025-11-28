"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
AYET:

Şunu da bil ki, Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından hicret eden ve sonra da cihâd edip sabredenlerin yanındadır. 

Nahl Suresi: 110

HADİS:

Doğruluğa sımsıkı sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de Cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye ve doğruyu araştıra araştıra nihayet Allah katında özü sözü doğru bir kimse olarak yazılır.

Camiü’s-Sağir, No: 2690

