Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şunu da bil ki, Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra yurtlarından hicret eden ve sonra da cihâd edip sabredenlerin yanındadır.

Nahl Suresi: 110

HADİS:

Doğruluğa sımsıkı sarılın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de Cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye ve doğruyu araştıra araştıra nihayet Allah katında özü sözü doğru bir kimse olarak yazılır.

Camiü’s-Sağir, No: 2690