AYET: Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir. Nahl Suresi: 128 HADİS: Ben kimin dostuysam Ali bin Ebu Talib de onun dostudur.

Camiü’s-Sağir, No: 2712

