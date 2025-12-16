Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر مسلمان، باشقه ملّتلر گبى دگل. أگر ديننى بيراقسه آنارشيست اولور، هيچ بر قيد آلتنده قالاماز؛ إستبدادِ مطلقدن، رشوتِ مطلقه‌دن باشقه هيچ بر تربيه و تدبيرله إداره ايديلمز. Nurdan Katreler Bir Müslüman, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 255

