Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بر مسلمان، باشقه ملّتلر گبى دگل. أگر ديننى بيراقسه آنارشيست اولور، هيچ بر قيد آلتنده قالاماز؛ إستبدادِ مطلقدن، رشوتِ مطلقهدن باشقه هيچ بر تربيه و تدبيرله إداره ايديلمز.
Nurdan Katreler
Bir Müslüman, başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altında kalamaz; istibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 255