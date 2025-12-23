Kitapseverler, Cağaloğlu yine sizi bekliyor

İstanbul’da yaşayıp yaşı kırkın üzerinde olan ve kitaplarla ilgisi olan herkesin 2010’lara kadar uğrak mekânlarından olan Cağaloğlu, yeni açılan çarşısıyla yeniden kitapseverleri bekliyor.

İSTANBUL / YENİ ASYA - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Bundan on yıl öncesine kadar İstanbul’un yazar, çizer, akademisyen ve okur kesiminin sıkça uğradığı bir semt olan Cağaloğlu, kitabevlerinin birer birer taşınmasıyla eski sakinlerini hüzün içinde bırakmıştı. Şimdi ise yeniden kültür sanatın önemli bir noktası olma yolunda ilerliyor. Fatih Belediyesi bir süredir devam ettirdiği çalışmalarını tamamladı ve “Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı” geçtiğimiz ay hizmete açıldı.

Eski kitaplardan adına aşina olduğumuz adres, “Çatalçeşme Sokak”ın aşağısındaki Alayköşkü Caddesi’ne açılan Şengül Hamamı ve Küçük Sokak adlı sokaklarda yer alan Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı, on bir kitabevi ve bir kafe olmak üzere on iki dükkândan oluşuyor. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, açılışta yaptığı konuşmada kitabın bir medeniyetin aynası olduğunu ifade ederek, “Biz bu aynayı yeniden parlatıyoruz” dedi.

Yeni Asya’nın eserlerini ulaştırıyoruz

Yeni Asya Neşriyat’ın fahrî temsilcisi Mustafa Bayram Ağabey de Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı için “Geç kalınmış bir proje” yorumu yaptı.

Daha önceki yıllarda bu çalışmanın yapılması gerektiğini söyleyen Bayram, bu çarşıdaki kitapçıların çoğuyla yıllardır tanıştığını, dost olduğunu anlattı.

Mercan Kitabevi’ne, İstanbul Dağıtım’a Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarını kendisinin ulaştırdığını söyleyen Bayram, “Biz de çarşının biraz aşağısında Cemal Nadir Sokak Büyük Milas Han’daki yerimizde okurlarımıza diledikleri kitabı temin edebiliriz” dedi.

Haftanın altı günü sabah 8’den öğleden sonra 16’ya kadar bu adreste hazır bulunduğunu anlatan Mustafa Bayram, 1981’den bu yana söz konusu hizmetini ifa ettiğini, Türkiye’deki yayıncılığın tarihî bir noktası olan Cağaloğlu’nun farklı sokaklarında Yeni Asya’nın tanıtımını yaptıklarını söyledi. “Bugün de okurlarımız ya da kitapçı arkadaşlarımıza Cemal Nadir Sokak Büyük Milas Han’daki depodan kitaplar verilmekte. Misafirlerimizi çay içmeye bekliyorum” dedi.

İbrahim Manav’ın çırağı bu çarşıda

Sahaflar Çarşısı’nın son temsilcilerinden İbrahim Manav’ın çırağı olarak kitap dünyasına adım attığını anlatan MVT Kitap’ın sahibi Mehmet Vecihi Terzi, 1990’dan bu yana kitapçılık yaptığını anlattı.

Cağaloğlu’nun eskiden büyük kitabevlerinin sıralandığı bir semt olduğunu söyleyen Terzi, “Bizim yerimiz de Çatalçeşme Sokak’taydı daha önce. Kitabevi’ne gelen, Alfa’ya gelen, Pınar’a gelen bize de uğruyordu. Onlar gidince bize gelenler de bitti maalesef. Tabiî bizim kendi devamlı müşterilerimiz, müdavimlerimiz var Ali Ergün Bey gibi. Yurtdışından yabancı araştırmacılarımız var. Onlar yine gelmeye devam ediyorlar, ama normal kitap almak için dolaşan insanlar biraz azalmıştı. Şimdi bu çarşımızın açılışıyla her gün ziyaretçilerimiz oluyor. Bence iyi oldu, sanırım daha da iyi olacak.” dedi.

Han yönetimleri dükkânları kitapçılara vermez olmuştu

Çarşıdaki on bir kitapçıdan bir diğeri olan Adem Işık da Mercan Kitap olarak yeni mekânlarında kitapseverleri ağırlamanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Yirmi yıl Çatalçeşme Sokak’ta kitap yayın ve dağıtım işi yaptıklarını anlatan Işık, “Burası aslında Gülhane’den başlayıp Çatalçeşme Sokağı, Bab-ı Ali Caddesi’ne kadar kültür sokağı olacaktı. Eskiden öyleydi. On sene içinde çok fazla giden yayınevi oldu. Kiraların yüksekliğinden. Biraz da buradaki hanların yönetimleri yüzünden. Fatih Belediyesi öncülük etti buraya taşındık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Çarşı yıl içinde yazar söyleşileri, imza günleri, çocuklara yönelik okuma grubu gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Burası bir ümit oldu

Mehmet Nezihi Bey’in mekânında kendisine rastladığımız “Kitap Muhibbi” Ali Ergun Çınar da, “Ben bu çevrenin müdavimiyim. Ama son yıllarda biraz turizme esir oldu buralar. Kitapçılar yavaş yavaş elini ayağını çekti. Biz de bu yüzden eskisi kadar gelemiyoruz. Burası bir ümit oldu. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Okumak bir zevk değil, ihtiyaç

İnsan Yayınları’nın Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı’ndaki mağaza sorumlusu Muhammed Yasin, bu çarşının açılmasıyla daha çok insana ulaşabileceklerini düşündüğünü söyledi.

“Gözlemlediğim kadarıyla, 2005’te cd furyası çıktı. ‘Artık ansiklopediler bile bu cd’lerde olacak, kitapçılık öldü’ dediler. 20 sene sonra bugünkü durumu görüyoruz ki teknoloji 2005’e göre hayli ileride. Yani kitapçılık ölmez diye düşünüyorum” sözleriyle kitapların yaşamaya devam edeceğini ifade eden Yasin, hayat pahalılığı, kitap fiyatlarının yüksek oluşu üzerine de şu yorumu yaptı: “Ekonomik durumu zorlandığında insan ilk önce zevkinden feragat ediyor. Okumak bence bir zevk değil, ihtiyaç. Bu yüzden de vazgeçilmesi gereken bir unsur değil.