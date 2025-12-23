Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyor

TÜİK verilerine göre son 4 yılda ortalama gıda fiyatları yüzde 584 artarken, dana eti fiyatları yüzde 825 yükseldi. Öte yandan Türkiye dünyanın en pahalını etini tüketiyor.

Dünyada ortalama kırmızı et fiyatı 6.6 dolar iken Türkiye’de 17.8 dolara çıkıyor. Artan fiyatlar, et tüketimini de doğrudan etkiliyor. OECD-FAO Tarım Görünümü 2024-2033 raporuna göre, kişi başına yıllık kırmızı et tüketimi OECD ülkelerinde 34.8 kilo, Avrupa’da 34.5 kilo, dünya genelinde 18.1 kilo seviyesinde bulunurken, alım gücündeki düşüş ve fiyat artışları nedeniyle Türkiye’de 16.6 kiloda kaldı. Türkiye genelinde kırmızı et fiyatları son bir ayda hızla artarken yüksek fiyatlar etin sofralardan giderek uzaklaşmasına neden oluyor. İstanbul’da 25 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında yağsız kıymanın kilogram fiyatı 700 liradan 900 liraya çıkarak yaklaşık yüzde 29 arttı. Kuşbaşı et 780 liradan 990 liraya yükselirken artış oranı yüzde 27 oldu. Dana döş fiyatı 750 liradan 880 liraya çıkarak yüzde 17, biftek 900 liradan 1.200 liraya yükselerek yüzde 33 oranında zamlandı. Bonfiledeki artış da 1.700 liradan 2.300 liraya çıkarak yaklaşık yüzde 35 olarak kaydedildi. Bir kilogram pirzolanın fiyatı ise 1.600 liradan satılıyor. 4 orta boy pirzoladan oluşan bir pakette bir adet pirzolanın fiyatı da 400 TL’yi buluyor. Haber Merkezi

