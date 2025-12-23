"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Meksika Donanmasına ait uçak ABD-Texas açıklarında düştü: 5 kişi öldü

23 Aralık 2025, Salı 11:04
Donanmadan yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarında düştüğü teyit edildi.

Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisine yer verilen açıklamada, kazada 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtulduğu, bir kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 267
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tayland-Kamboçya geriliminde tansiyon düşmüyor: Ateşkes yok, can kayıpları 40'ı geçti!

    ABD, yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

    Kitapseverler, Cağaloğlu yine sizi bekliyor

    Meksika Donanmasına ait uçak ABD-Texas açıklarında düştü: 5 kişi öldü

    Şile Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor: 22 şüpheli daha gözaltına alındı

    'Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var'

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 28 şüpheli gözaltına alındı

    'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'

    İsrail, işgali genişletiyor

    Deprem suçluları affedilmemeli

    Faiz, kaynaklarımızı kurutuyor - Son 23 yılda 61 trilyon lira faize gitti

    Asgari ücretli için ev hayal

    Ümmet birleşirse zulüm durur

    Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı

    Çocuklar kitaba dokunamadı - 'Fakirliğin kültürel yüzü'

    En çok kullanılan 10 soyadı açıklandı

    Gençler okumak için çalışmak zorunda

    Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyor

    Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
    Genel

    En çok kullanılan 10 soyadı açıklandı
    Genel

    Ümmet birleşirse zulüm durur
    Genel

    Asgari ücretli için ev hayal
    Genel

    'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'
    Genel

    Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyor
    Genel

    Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı
    Genel

    İsrail, işgali genişletiyor
    Genel

    Deprem suçluları affedilmemeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.