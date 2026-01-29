Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar, “Kim bizi tekrar diriltebilir?” diyecekler. Sen, “Sizi ilk önce kim yaratmışsa O diriltecek” de. İsrâ Suresi: 51 HADİS: İlmi esirgemek helâl değildir. Camiü’s-Sağir, No: 2764

