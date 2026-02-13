Boğaz köprüleri ülkenin can damarlarıdır

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 7 otoyolun 25 yıllığına özelleştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yanıkömeroğlu, “Boğaz köprüleri ve ana otoyol ağları ticari birer varlık değil, ülkenin can damarlarıdır. Bu yapıları 25 yıllığına özel sektöre devretmek, Türkiye’nin ulaşım güvenliğini ve ekonomik istikrarını ciddi risklere açık hâle getirmek demektir. Bu nedenle söz konusu özelleştirme girişimlerine karşı çıkmaya ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Ankara - Anka

