Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, Biz bu Kur’ân’da insanlar için her türlü misali çeşitli şekillerde açıkladık. İnsan ise mücadeleye her şeyden fazla düşkündür.

Kehf Sûresi: 54

HADİS:

Allah’ın rahmetini ümit eden günahkâr bir kimse, O'ndan ümit kesen ibadete düşkün bir kimseden rahmete daha yakındır.

Camiü’s-Sağir, No: 2851