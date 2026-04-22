22 Nisan 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
And olsun ki, Biz bu Kur’ân’da insanlar için her türlü misali çeşitli şekillerde açıkladık. İnsan ise mücadeleye her şeyden fazla düşkündür.
Kehf Sûresi: 54
HADİS:
Allah’ın rahmetini ümit eden günahkâr bir kimse, O'ndan ümit kesen ibadete düşkün bir kimseden rahmete daha yakındır.
Camiü’s-Sağir, No: 2851
