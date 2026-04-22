"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

22 Nisan 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki, Biz bu Kur’ân’da insanlar için her türlü misali çeşitli şekillerde açıkladık. İnsan ise mücadeleye her şeyden fazla düşkündür.

Kehf Sûresi: 54

HADİS:

Allah’ın rahmetini ümit eden günahkâr bir kimse, O'ndan ümit kesen ibadete düşkün bir kimseden rahmete daha yakındır.

Camiü’s-Sağir, No: 2851

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    Günün Ayet ve Hadisi
