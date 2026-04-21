"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

AKP, Tom Barrack’a karşı suskun

21 Nisan 2026, Salı 20:22
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen; AKP’nin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalara sessiz kalmasını eleştirdi.

Gökçen, şunları söyledi: “Her gün bu ülkenin vatandaşlarına hakaretler eden, muhalefete saldıran Erdoğan’dan, bakanlarından ve partisinin yöneticilerinden Tom Barrack’ın hadsiz sözlerine hiçbir cevap yok. Tam bir sessizlik hakim. Barrack, ‘Siz eksiksiniz, demokrasi, Cumhuriyet sizin neyinize? Buraya monarşi lazım’ der. Bunlarda sessizlik. Barrack, ‘Erdoğan’ın ihtiyaç duyduğu meşruiyeti biz veriyoruz’ der. Sessizlik. Barrack, ‘İsrail ile Türkiye arasındaki polemik, sadece bir polemik. Bir şey değil’ der. Sessizlik. Dışişleri Bakanları, ‘Erdoğan Trump’la 5 dakika görüşmek için yalvarıyor’ der. Sessizlik. Onlara karşı ağızlarını bıçak açmaz. Açamaz çünkü 1 Mart tezkeresinden bugüne oralarda değişen bir şey yok.”

Ankara - Anka

 

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.