AKP, Tom Barrack’a karşı suskun

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen; AKP’nin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamalara sessiz kalmasını eleştirdi.

Gökçen, şunları söyledi: “Her gün bu ülkenin vatandaşlarına hakaretler eden, muhalefete saldıran Erdoğan’dan, bakanlarından ve partisinin yöneticilerinden Tom Barrack’ın hadsiz sözlerine hiçbir cevap yok. Tam bir sessizlik hakim. Barrack, ‘Siz eksiksiniz, demokrasi, Cumhuriyet sizin neyinize? Buraya monarşi lazım’ der. Bunlarda sessizlik. Barrack, ‘Erdoğan’ın ihtiyaç duyduğu meşruiyeti biz veriyoruz’ der. Sessizlik. Barrack, ‘İsrail ile Türkiye arasındaki polemik, sadece bir polemik. Bir şey değil’ der. Sessizlik. Dışişleri Bakanları, ‘Erdoğan Trump’la 5 dakika görüşmek için yalvarıyor’ der. Sessizlik. Onlara karşı ağızlarını bıçak açmaz. Açamaz çünkü 1 Mart tezkeresinden bugüne oralarda değişen bir şey yok.” Ankara - Anka

