TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Gün: Güçlü ekonomi bağımsız yargı ile mümkün

Av. Mehmet Gün, güçlü ve rekabetçi bir ekonominin ancak bağımsız ve tarafsız yargı, hukukun üstünlüğü ve yapısal reformlarla mümkün olacağını vurguladı.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile bağlı federasyon SEDEFED’in üyesi Daha İyi Yargı Derneği, “Güçlü Türkiye İçin Yapısal Reform Çalıştayları” başlattı. İlk çalıştay, “Kobilerin güçlendirmesi” başlığı ile, TÜRKONFED Yapısal Reformlar Komisyonu tarafından, TÜRKONFED federasyonlarından Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) ev sahipliğinde, SEDEFED üyesi Daha İyi Yargı Derneği’nin desteği ile 16 Nisan 2026 Perşembe günü, İstanbul’da düzenlendi.

Ayağı yere basan politikalar şart

Çalıştayın açılışında konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Yapısal Reformlar Komisyonu Başkanı, Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün şunları söyledi: “Komisyonumuz, ilgili sivil toplum kuruluşları, diğer kurumlar ve kanaat önderleri ile işbirliği yaparak, ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reform konularını belirleyip, farkındalık, bilinç ve ortak dil oluşturmak, sahada çalıştaylar yoluyla politikalar ve ayağı yere basan sağlam öneriler geliştirmek, iş yapma ortamını geliştirme çalışmalarına, mevzuat yapımına ve gerektiğinde anayasa yapım ve değişiklik çalışmalarına güçlü katkı sunmak, karar verici yetkililer ile sahadaki işletmeler arasında köprü görevi üstlenmek amaçları ile faaliyet gösterecek.”

Hukukun üstünlüğünü sağlamaya ihtiyaç var

Gün şunları söyledi: “Ülkemizin refahını artırmak için güçlü ve rekabetçi ekonomiye, bunun için de istikrarlı ve öngörülebilir yönetim ve kurumsal yapıya, her ikisini sağlamak için ise etkin ve verimli çalışan, yalın ve çevik, bağımsız ve tarafsız yargı ile herkese karşı hukukun üstünlüğünü sağlamaya ihtiyaç var. Güçlü ve rekabetçi ekonomi, eğitim, adalet, liyakat, hesapverirlik, yolsuzlukla mücadele, çevre, yeşil ve dijital dönüşüm, sağlık ve sosyal güvenlik, güvenilir sağlıklı veri üretimi ve paylaşımı ve benzeri konularda yapısal reformlar ile mümkün.”

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU