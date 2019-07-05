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5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Nurdan Katreler

05 Temmuz 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

ايمان علاجى، فرائضى ممكن اولدقجه يرينه گتيرمكله تأثيرينى گوسترييور. غفلت و سفاهت و هوساتِ نفسانيه و لهوياتِ غيرِ مشروعه، او ترياقڭ تأثيرينى منع ايدر.

Nurdan Katreler

İman ilâcı, feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Gaflet ve sefahet ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-i meşrua, o tiryakın tesirini men eder.

Lem'alar, s.344

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