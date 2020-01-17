Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أبدى بر جمال، فانى بر مشتاقه و زائل بر دوسته راضى اولماز. چونكه جمال، كندينى سَوْديگى ايچون، سومسنه مقابل محبّت ايستر. Nurdan Katreler Ebedî bir cemal, fânî bir müştaka ve zail bir dosta razı olmaz. Çünkü Cemal, kendini sevdiği için, sevmesine mukabil muhabbet ister. Lem’alar, s. 659

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