Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دائرهِٔ كهكشان و منظومهِٔ شمسيه گبى أڭ بيوك شيلر اوڭا آغير گلمديگى گبى، قانده‌كى كريوات، قلبده‌كى خاطرات اوندن گيزلنمز، تصرّفندن خارج قالماز. Nurdan Katreler Daire-i Kehkeşan ve Manzume-i Şemsiye gibi en büyük şeyler Ona ağır gelmediği gibi, kandaki küreyvat, kalpteki hatırat Ondan gizlenmez, tasarrufundan hariç kalmaz. Şuâlar, s. 186

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