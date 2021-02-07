Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أليم مصيبتلرده، نه وقت قدره ايمان جهتنه باقاردم، مصيبت غايت خفيفلشييور گورويوردم و قدره ايمان ايتمه‌ين ناصل ياشايه‌بيلير دييه حيرت ايدردم. Nurdan Katreler Elîm musibetlerde, ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görüyordum ve “Kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir?” diye hayret ederdim. Şualar, s. 229

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