"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

04 Ocak 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer onlara verecek bir şey bulamayıp da Rabbinden bir rahmet aramak için yüzünü onlardan çevirmek zorunda kalırsan, bâri onlara güzel bir söz söyle.

İsrâ Suresi: 28

HADİS:

İki göz vardır ki onlara Cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet tutan göz.

Camiü’s-Sağir, No: 2735

    Elazığ-Baskil'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

    New York Valisi Hochul: Müslümanlar eyaletimizi daha güçlü kılıyor

    İran: Her türlü saldırıya hızlı karşılık vereceğiz

    Trump: Venezuela'yı uygun zamana kadar yöneteceğiz - Dev petrol şirketlerimizi devreye sokacağız

    Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Maduro'ya darbe uluslararası hukuka bir tehdittir

    Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

    "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"

    ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı - Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır

    AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu

    New York Valisi Hochul "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı

    Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı

    Venezuela'nın başkentinde patlamalar meydana geldi

    Cehalete karşı: Marifetin temelleri

    Artvin-Ardanuç'ta çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

    Hamaney'in danışmanı Şemhani: İran'ı tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir

    New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

    Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde konuşlandı

    'Eğer İran, barışçıl göstericileri öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır'

