Bakan Şimşek’e seslenen esnafa soruşturma

Çorum’da kaydettiği videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen esnaf Murat Kırçı, hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda ifadesinin alındığını bildirdi.

Kırçı, kaydettiği videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenmiş, “Çorum’un en merkezî noktasındayız. Saat kulesi civarındayız. Şu anda esnafın çoğu siftah dahi edemedi. Döneri göster, daha duruyor öylece, hiç bıçak değmemiş. Ama sayın Mehmet Şimşek, Cumartesi günleri bile vergi dairesinden memur gönderiyorsun incelemeye. Ya siftah var mı, fiş keseceğim? ‘Fiş kesmedi’ diye ceza yazıyorsunuz. Bana yazılmadı da yazıldıklarını biliyorum. Fiş kesmedi, siftah etmemişim saat 12.00. Önce dönün de ekonomiyi nasıl yönettiğinize bakın, ondan sonra esnafla uğraşın. Esnaf dükkan kirasını mı ödeyecek? Daha siftah edemedi?” demişti. Ankara - Anka

