Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شيطانى و شرلى پرده‌لر، او قصوراته مرجع اولوب إعتراض و شكوالرى بِالإستحقاق كنديلرينه آلارق جنابِ حقّڭ تقديسنه وسيله اولويورلر. Nurdan Katreler Şeytanî ve şerli perdeler, o kusurata merci olup, itiraz ve şekvaları bi'l-istihkak kendilerine alarak, Cenab-ı Hakkın takdisine vesile oluyorlar. Şualar, s. 230

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