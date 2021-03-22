Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ أساسلى قوّتمز و نقطهِٔ إستناديمز، تسانددر. صاقين صاقين بو مصيبتلرڭ ويرديگى عصبيلك جهتيله بربريڭزڭ قصورينه باقمه‌يڭز. Nurdan Katreler En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür. Sakın sakın bu musibetlerin verdiği asabîlik cihetiyle, birbirinizin kusuruna bakmayınız. Şualar, s. 276

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