"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Nevşehir’de Nurlu yarışma

25 Aralık 2025, Perşembe 04:52
Nevşehir Yeni Asya temsilciliği tarafından düzenlenen “Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yarışmanın konusu Peygamberimizin (asm) hayatı idi.

Haber: Mehmet Ali Ergenekon

Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan “İki Cihan Güneşi: Hazret-i Muhammed Aleyhissalatü Vesselam” adlı kitaptan yapılan yarışmaya ilgi büyük oldu. Aksaray, Karaman, Konya ve Nevşehir illerinden yaklaşık 30 katılımcının olduğu yarışma Kur’ân-ı Kerim tilâveti ve açılış konuşmasıyla başladı. 

Yarışmada 40 soru sorulurken katılımcılara birer saat süre verildi. Yarışmanın gençler arasında büyük heyecana vesile olduğu gözlenirken 1.’ye 10.000 TL, 2.’ye 7.500 TL ve 3. olana da 5000 TL para ödülü verildi. 

Yarışmada dereceye giren isimler şu şekilde gerçekleşti: 1. İbrahim Sami Solmaz, 2. Yiğit Bera Mazılıgüney ve 3. Mustafa Samet Taşdelen. Dereceye girenlere mükâfatlarını Nevşehir Yeni Asya Temsilciliği’nden İsmail Doğruer, Ali Doğruer ve Abdullah Özçiftçi takdim etti. Kaybedeni olmayan yarışmada tüm katılımcılara katılım sertifikası verilirken, Kapadokya temalı çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yarışma sonrası liseli gençler, ses sanatçısı Aziz Cihat Ballıkaya’nın seslendirdiği birbirinden güzel ilâhî ve ezgilere eşlik ettiler.

Peygamber Efendimiz’in (asm) hayatını konu alan böyle bir yarışmanın düzenlenmesi unutulan bilgilerin tazelenmesini sağlarken, gençler arasında tanışmaya ve şevke vesile oldu. 

Katılımcılar yarışma sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek böyle etkinliklerin devam etmesini temenni ettiler.

