Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı edinme girişimlerine dolaylı bir dille karşı çıkarak, İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğünü korumak adına bu uçaklara “sahip olmaması gereken” aktörlerin engellenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Netanyahu açıklamasında, “İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğü, ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. Mükemmel pilotlarımıza en iyi imkanları sağlamaya ve bu kabiliyetleri edinmemesi gerekenlerin edinmesini engellemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin, uçakları almasına engel olacağız” dedi. Haber Merkezi

