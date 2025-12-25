"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Yeni bir oyun mu?

25 Aralık 2025, Perşembe 14:47
Netanyahu’nun İsrail–Yunanistan–GKRY zirvesinde verdiği mesajlar ve Erdoğan’ın sert tepkisi sonrası, Doğu Akdeniz’de yaşananlar “yeni bir oyun mu?” tartışmasını beraberinde getirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile Kudüs’te düzenlenen üçlü basın toplantısında, Doğu Akdeniz ve bölgesel güvenlik başlıklarına değinirken, “yeniden imparatorluk kurma hayali görenlerin bu hayallerinin gerçekleşmeyeceğini” söyledi. Açıklamada isim vermeyen Netanyahu’nun sözleri, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj olarak yorumlandı.

Zirve sonrası gelişmeler soru işaretleri doğurdu

İsrail-Yunanistan-GKRY liderlerinin üçlü zirvesinin ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, “İsrail-Kıbrıs-Yunanistan toplandı, Doğu Akdeniz’de Erdoğan’ı sultan yapmayız dediler; Türkiye bugün Doğu Akdeniz’de politikasını uygulamak için ortağı Libya Genelkurmayı ile görüştü ve dönüşte uçak düştü. Başka soru?” ifadeleri kullanıldı. Kullanıcılar, zirve ile Türkiye’nin Libya temasları ve yaşanan uçak kazası arasında ilişki kurarken, söz konusu iddialara ilişkin resmî makamlardan herhangi bir doğrulama yapılmadı.

“Hadsizliklerinin teneke tıngırtısından farkı yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın gerçekleştirdiği üçlü zirve ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’yi hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi ve “İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Hadsizliklerinin bizim nezdimizde teneke tıngırtısından farkı yoktur ve olamaz” dedi.

Nurseza Parlakoğlu - Yeni Asya

Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı edinme girişimlerine dolaylı bir dille karşı çıkarak, İsrail’in bölgedeki hava üstünlüğünü korumak adına bu uçaklara “sahip olmaması gereken” aktörlerin engellenmesi için çalışacaklarını ifade etti. Netanyahu açıklamasında, “İsrail’in Orta Doğu’daki hava üstünlüğü, ulusal güvenliğimizin temel dayanaklarından biridir. Mükemmel pilotlarımıza en iyi imkanları sağlamaya ve bu kabiliyetleri edinmemesi gerekenlerin edinmesini engellemeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. F-35'lere sahip olmaması gerekenlerin, uçakları almasına engel olacağız” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

    Asgarî ücret kiraya yetmiyor

    Sadettin Saran adlî kontrolle serbest

    Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

    Yeni bir oyun mu?

    Soykırım sürerken noel kutlanmaz

    Orta Amerika ülkesi Honduras'ta devlet başkanı seçimini Filistin kökenli Asfura kazandı

    Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 5 ölü, 35 yaralı

    İrlandalı karikatürist Harry Burton: İsrail, tüm etkinliklerden menedilmeli!

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi

    Pentagon: ABD, Çin'i güç yoluyla caydırmalı

    Pezeşkiyan: Ülkemizdeki su sorunu hayati bir konu haline geldi

    Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

    Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi
    Genel

    Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 5 ölü, 35 yaralı
    Genel

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi
    Genel

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor
    Genel

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak
    Genel

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi
    Genel

    İrlandalı karikatürist Harry Burton: İsrail, tüm etkinliklerden menedilmeli!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.