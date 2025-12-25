Asgarî ücret kiraya yetmiyor

2026 yılı için açıklanan asgarî ücret, kira piyasasıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

TÜİK ve ilân verileri, asgarî ücretlinin barınma şartlarının özellikle büyükşehirlerde giderek zorlaştığını gösteriyor. Kiralık konutlara erişim, çalışanlar açısından önemli bir problem alanı olmaya devam ediyor. Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre mevcut veriler, asgarî ücretli bir çalışanın yeni bir eve çıkmasının yanı sıra mevcut konutunu korumasının da giderek zorlaştığını ortaya koyuyor. Haber Merkezi

