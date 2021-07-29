Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مابيْنڭزده‌كى گرگينلگى چابوق تعمير ايديڭز. صاقين صاقين، آز بر إنحراف نور دائره‌سنه پك بيوك ضررى اولاجق، صيقنتيدن گلن حسلره قاپيلمايڭز. Nurdan Katreler Mabeyninizdeki gerginliği çabuk tamir ediniz. Sakın sakın, az bir inhiraf Nur dairesine pek büyük zararı olacak, sıkıntıdan gelen hislere kapılmayınız. Şuâlar, s. 434

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.