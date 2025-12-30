"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

İstanbul'a fırtına uyarısı

30 Aralık 2025, Salı
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini belirterek uyarıda bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AA

