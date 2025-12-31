"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Suudi Arabistan uyardı, BAE, Yemen’deki "terörle mücadele ekiplerini" feshetti

31 Aralık 2025, Çarşamba
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'deki "terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini” açıkladı.

Arap Koalisyonu'ndan Mukalla Limanı'na operasyon - BAE'ye 24 saat içinde Yemen'deki askerlerini çekme çağrısı

 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen’de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki terörle mücadele ekiplerinden geriye kalan unsurların güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin ilgili ortaklarla koordinasyon içinde sona erdirildiği belirtildi.

Açıklamada, BAE’nin 2015 yılından bu yana Yemen’de “meşru yönetimi” desteklemek, “uluslararası terörle mücadele çabalarına katkı sunmak” ve ülkenin güvenlik ile istikrarını sağlamak amacıyla Arap Koalisyonu bünyesinde yer aldığı hatırlatıldı.

Bu süreçte BAE Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ortaya koyduğu çabalara dikkat çekilen açıklamada, 2019 yılında Yemen’deki askeri varlığın, verilen resmi görevlerin tamamlanmasının ardından sona erdirildiği ifade edildi.

Buna rağmen, “terörle mücadele kapsamında ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde sınırlı sayıda uzman ekibin ülkede bulundurulduğu” aktarılan açıklamada, söz konusu ekiplerin görevlerinin de artık tamamlandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı, kararın mevcut aşamanın gerekliliklerine yönelik kapsamlı bir değerlendirme sonucunda verildiğini ve BAE’nin bölgenin güvenliği ile istikrarını destekleme yönündeki taahhütleriyle uyumlu olduğunu savundu.

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Yemen hükümeti, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de Hadramevt’te, GGK’nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı’nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığı “sınırlı bir askeri operasyon” gerçekleştirildiğini açıkladı.

Maliki, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı’nın onayı alınmadan BAE’deki Fucayra Limanı’ndan Mukalla Limanı’na geldiğine dikkati çekti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE’ye, Yemen’in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yaptı.

Riyad yönetimi, “BAE’nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK’yi sevk ettiğine” işaret ederek söz konusu eylemleri “ülkenin ulusal güvenliğine tehdit” olarak değerlendirdi.

Ne olmuştu?

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de bugün yaptığı açıklamada BAE ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını vermişti.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da gösteriler sürüyor - Muhacerani: Protestoları, krizleri ve zorlukları resmi olarak tanıyoruz

    'Avrupa, Kiev’i Rusya’ya karşı yeni saldırı planı için destekliyor'

    Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi

    Tayland, Kamboçya sınırına duvar inşa edecek

    Suudi Arabistan uyardı, BAE, Yemen’deki "terörle mücadele ekiplerini" feshetti

    THY, 61 seferini iptal etti

    Barcelona taraftar grupları: İsrail'i temsil eden takımlar Avrupa Ligi'nden men edilmelidir

    Dünya Kiliseler Birliğinden AB'ye çağrı: İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygula!

    Yurt geneline kar yağışı uyarısı

    2025, en fazla depremin kaydedildiği 2. yıl oldu

    Suudi Arabistan, İsrail’in Somaliland bildirisini reddeddiğini açıkladı

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

    Hatay'da yıldırım düştü: Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

    Yunan Bakan: İsrail’le dost ve müttefikiz

    Gazze için söz değil, eylem zamanı

    Kiralık araçlara milyonlar aktı

    21 şehirde eş zamanlı DEAŞ operasyonları: 357 şüpheli gözaltına alındı

    Arap Koalisyonu'ndan Mukalla Limanı'na operasyon - BAE'ye 24 saat içinde Yemen'deki askerlerini çekme çağrısı

    İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda 110 zanlı gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Avrupa, Kiev’i Rusya’ya karşı yeni saldırı planı için destekliyor'
    Genel

    İran'da gösteriler sürüyor - Muhacerani: Protestoları, krizleri ve zorlukları resmi olarak tanıyoruz
    Genel

    Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Suudi Arabistan uyardı, BAE, Yemen’deki "terörle mücadele ekiplerini" feshetti
    Genel

    THY, 61 seferini iptal etti
    Genel

    Tayland, Kamboçya sınırına duvar inşa edecek
    Genel

    'Sonu böyle olsun istemezdim"
    Genel

    İlâhiyatçı Dr. Osman Tekin: İstibdat çürütür, şûrâ yaşatır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.