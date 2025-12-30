Çocuklar ölmeyi bekliyor

Gazze’deki hastaneler tedavi olamayan çocuklarla dolup taşıyor. Aileler ölümle pençeleşen çocuklarının başında nöbette.

200 bin prefabrik eve ihtiyaç var

Gazze çok zor durumda

35 ülke garantörlüğünde imzalanan ateşkesi defalarca ihlâl eden İsrail, anlaşmada yer almasına rağmen ilaç ve gıda girişine izin vermezken dünya bu trajediyi seyretmekle yetiniyor.

Sınır kapıları açılmadığı gibi insanî yardımlar da hiçbir zaman üzerinde anlaşılan sayıya ulaşmadı. Hal böyle olunca soykırımın durmasını ve Gazze dışında tedavi olmayı ya da ihtiyaç duydukları ilaca ulaşmayı bekleyen binlerce Filistinlinin hayali gerçekleşmedi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesi çocuk bölümü, yaşanan ilaç sıkıntısı sebebiyle ebeveynlerinin gözlerinin önünde acı çeken çocuklarla dolu. 5 yaşındaki Elin Ebu Heddaf’in babası Eyser Ebu Heddaf, 23 Ağustos 2025’te eşini ve 2,5 yaşındaki kızı Süha’yı İsrail’in öldürdüğünü söyledi. Acılı baba, kızının trajediye şahit olduğunu, sonrasında büyük bir travma yaşadığını aktardı: “Annesi ölünce hastalandı. Böbrek kanseri. Aorta damarı ile göğsünde de bir kitle var. Böbreklerinden acil ameliyata alındı. İki tane dren taktılar. Gazze’deki hiçbir hastanede tedavi imkanı yok. Dışarı çıkışına onay verilmesini bekliyoruz.”

Haber Merkezi