Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قدرِ أزلينڭ دفترنده مقدّراتِ حياتيه صحيفه‌سنده هر ذيحياتڭ أجلى مقدّر و معيّندر، تقدّم، تأخّر ايتمز. Nurdan Katreler Kader-i ezelînin defterinde mukadderat-ı hayatiye sahifesinde her zîhayatın eceli mukadder ve muayyendir, takaddüm, teahhur etmez. Şuâlar, s. 563

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