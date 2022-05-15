Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سفينهِٔ أرض سرعتله يوروركن، دنيانڭ غيرِ مشروع لذّتلرينه اوزاتيلان أللره زهرلى ديكنلرڭ باتاجغى دوشونولسون. Nurdan Katreler Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyanın gayr-i meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Mesnevî-i Nuriye, s. 97

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