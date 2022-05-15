"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

15 Mayıs 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

سفينهِٔ أرض سرعتله يوروركن، دنيانڭ غيرِ مشروع لذّتلرينه اوزاتيلان أللره زهرلى ديكنلرڭ باتاجغى دوشونولسون.

Nurdan Katreler

Sefine-i arz sür’atle yürürken, dünyanın gayr-i meşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün.

Mesnevî-i Nuriye, s. 97

 

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Hukuka dört elle sarılalım''

    Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

    Putin’den Finlandiya'ya uyarı

    Tekbirlerle uğurlandı

    ''Türkiye 14 Mayıs’ta demokrasiye kavuştu''

    ''Mücadele etmemem hata idi''

    Kuzey Kore'den salgına karşı 'topyekün savaş' ilanı

    En fazla çiftçinin olduğu il Ordu

    Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor

    ABD'den Rusya'ya acil ateşkes çağrısı

    14 Mayıs Demokrasi Bayramı’nın 72. yıldönümünde Demokrasi Hasreti

    Demokrasi olmadan müzakereler başlayamaz

    Siyaset yargı eliyle dizayn edilemez

    İSİG: 4 ayda en az 479 işçi öldü

    Zelenskiy: Macron bunu boşuna yapıyor

    Hükümete güven dibe vurdu

    MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu

    'Twitter’i satın alma anlaşması geçici olarak askıya alındı'

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Havuzu kurutup hazineyi boşalttılar”
    Genel

    ''Hukuka dört elle sarılalım''
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Başörtülüler hakkında
    Faruk ÇAKIR

    Yine güzel haber
    Risale-i Nur'dan

    Cenab-ı Hak madem vaad etmiş; elbette yapacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Risale-i Nur diliyle (kulağıyla) musıkî
    Mehmet KARA

    Yaparsa AKP yapar
    Ramazan Çalışan

    Dünya bir misafirhanedir
    Orhan Ali YILMAZ

    “Üslûp” kaygısı... ya da...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.