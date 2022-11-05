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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Berberin hizmeti

Mehmet ÇETİN
05 Kasım 2022, Cumartesi
Atıf Usta ile yıllar öncesi ile tanışmıştık. İzmir’in Çiğli/Maltepe’sinde göçmenlerin yoğunlukla bulunduğu mahallede saygı duyulan bir berberdir.

Bu defaki tıraşta sohbetin konusu, hizmetleriydi. Çiğli Kaymakamlığı ve Halk Eğitimi organizasyonu ile Şakran Hapishanesi’ndekilere yönelik eğitici kurslara bizim Atıf Usta da iştirak eder.

Hakkın lehine nereden ve kimin tarafından bir hizmet yapılırsa onları tebrik etmek, hayırlı hizmetlerinin devamını dilemek hakka taraftarlığın gereğidir. Bu güzel temennilerle Atıf Ustanın vesile olduğu hizmetlerden bahsetmek istiyorum.

Mahpuslara berberlik kursu hocalığı hizmetindeyken, hırsızlık suçuyla yatan bir genç ile tanışır. Önceleri soğuk duran bu genç, Atıf Ustanın makûl yaklaşımı ile aralarında abi/kardeşlik münasebeti başlar. Bir gün o genç, namaz kılmak istediğini ifade eder. Hapishaneye, eğitim hizmetleri için gelen imama bu talebi Atıf Usta iletir, sure ve duaları yanında Kur’ân okumayı da öğrenmeye başlar. Namaz kılacak yer konusunda Atıf Ustanın girişimi ile de gardiyanlar yardımcı olurlar.

İnsanoğlunun bugünü böyle iken, yarının ne olacağını Allah’tan gayrı kimse bilemez. Ayrıca kimin eli ile kime hidayetin nasip olacağı da bilinemez. O hâlde her an ve daima hayra dâvet eden olmak gerekir. Hidayete ermemize başkaları sebep olduğu gibi, başkasının hidayete ermesine de biz sebep olabiliriz ki çoğu defa bu olan bitenden haberimiz bile olmaz. Bir hâdise bahanesi ile yol hapishaneye düşebilir. Orada, günleri doldururken ve tahliye sonrasına plânlar yapılırken açılan berberlik kursunun hidayete basamak olacağını nereden bilinir ki! Hidayetin vakti zamanı geldi mi, sebebin, sebebe, sebep kılınarak maksat hâsıl olur. Bunlara vesile olan kul iken, yaratan ve nasib eden Allah’tır.

“Kaderimde varmış ki buraya düştüm”, gibi ifadelerle kadere sığınarak, kaderi tenkit ediyorlar. Asansöre kul biniyor. Kabinde, yukarı ve aşağı katların butonları var. İradesi ile bodrum katının butonuna basar ve aşağıya iner. Oradaki nahoş hâllere muhatap olduktan sonra asansörü yapanı ve o butonu oraya koyanı sorumlu tutması hiç doğru olur mu?

Çok tecrübeli öğretmen derse girer. Sınıftaki çocukları seyreder ve bir kâğıda, onlar hakkındaki kanatlarını nota çevirerek yazar ve çekmeceye koyar. Çocuklara yazılı imtihan yapacağını söyleyerek kâğıt çıkarmalarını ister. Sınavın ardından herkesin aldığı notu başka bir kâğıda yazarak masanın üzerine koyar. Çekmecedekini çıkarıp göstererek, öğrencilere yazılı başlamadan önce kimin hangi notu alacağını önceden yazarak çekmeceye koyduğunu söyler. Herkesin gözü önünde her iki kâğıttaki notların aynı olduğunu tespit ederler. Şimdi zayıf not alan öğrenci: “Siz öncesinden benim zayıf not alacağımı yazdığınız için zayıf aldım.” diyebilir mi?

Mahpusların, hayata yeniden kazanılması, onların hayırlı insan olmaları adına yapılan hizmetleri takdirle karşılarken, hizmeti geçenleri de binlerce tebrikler.

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