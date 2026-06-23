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23 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Emekliye tatil hayal oldu

23 Haziran 2026, Salı 20:06
Emekliler ve dar gelirli vatandaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında tatil planı yapamadıklarını belirterek, gelirlerinin temel ihtiyaçlara dahi yetmediğini ifade etti.

Emekliler zam istedi

 

Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar maddî durumları yetersiz olduğu için tatil planı yapamadıklarını ifade ettiler. Bir emekli vatandaş, “Tatil planım yok. Durumlar bozuk, 20 bin lira maaş alıyorum o da yetişmiyor. Bu yaz evdeyim, bir yere gitmiyorum. Önceleri gençliğimde tatile gittim o zaman iyiydi, şimdi hep bozuk.” dedi.

“Tatile hiç gitmedim”

Bir esnaf ise “Tatile gidemeyeceğiz. Biz Göller Yaylası’na gidemiyoruz ki tatile gidelim” dedi. Bu zamana kadar tatile hiç gitmediğini söyleyen esnaf, “Cebinde olması lâzım. Çocuklar okuyor, biri sınava girdirdi, biri üniversitede, biri de yeni girecek, iki tane de küçük var. Avrupa ile Türkiye bir değil, Avrupa’nın parası daha kıymetli. Bizimkinin değeri yok, sıfır. Onların bir doları 45 lira, bizim en büyük paramız 200 lira” ifadelerini kullandı. 

“Torunların harçlığına yetmiyor”

Başka bir emekli de, “Ne tatili? Maaşın zaten yettiği yok. Avrupa’daki emeklilerle bizi niye kıyaslıyorsun? Ülkenin ekonomik durumu belli. Aldığımız torunların harçlığına yetmiyor” şeklinde konuştu. Emekli bir vatandaş da “Para yok, olursa gideriz. Tatile gitmem ben de” dedi.

Adana-Anka

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