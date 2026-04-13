ŞİİR

Bismillah hayrın başı, İslâm’ın nişanı, Hem bütün mevcudatın vird-i zebanı, Kuvvetli ve bereketli onu tanı, Besmele ile başla gör yaratanı, Mevcudatı ışıklandıran rahmettir. Mahlûkatı terbiye eden rahmettir, Kâinatı sana koşturan rahmettir, Bu geniş fezayı dolduran rahmettir, Bu boş âlemi nurlandıran rahmettir, Hal-i âlemi şenlendiren rahmettir. Seni ebede namzet eden rahmettir, Ebedî bir zata dost yapan rahmettir, Şems ve kameri sana veren rahmettir, Anasır ve madeni veren rahmettir, Nebatatı, hayvanatı veren rahmettir, Şefaatçi istersen, işte rahmettir, Rahmetle sonsuz bir huzura çıkarsın, O’na dost yapar çünkü uzaksın, O’na muhatap olur ve sevilirsin, Bismillah de hakikate yapışırsın. Halis şükrün anahtarıdır Bismillah, Sâfî hürmetin tercümanıdır Bismillah, Rahmetin vusulüne vesile Bismillah, Külli ve halis bir şükürdür Bismillah. O rahmet sana mabudunu buldurur, Yıldızlar zerrelerle dengede durur, Rahmeti bulan tükenmez bir nur bulur., Sünnete uymakla rahmete kavuşur. Evet, salâvatın manası rahmettir. Sünnete uymak da rahmete sebeptir. Salâvat ise rahmete vesiledir. En birinci anahtarı Besmeledir. MEHMET ERBAŞ

