Ramazan Sofrası

"Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir." 1

Namaz imandan sonra en büyük hakikattir. Kulun acizliğini anlayıp kendini yaratan Rabbine yönelmesidir. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her şey ona muhtaçtır. İnanan bir mü’min Rabbinin sonsuz kudreti karşısında namazla yönelir. Namaz ve oruç gibi ibadetler nefsin kibrini ve tembelliğini giderir. Aynı zamanda zorluklara karşı da insana dayanma gücü verir.

İşte yukarıda ayette geçen namaz ve sabırla Allah’tan yardım istemeyi Rabbimiz bizden istiyor. Hakiki manada Allah’a inanan bir kalp sahibi elbette Rabbine iman ve ibadet edecektir. Nefsin ve şeytanın türlü aldatmalarına kanmayacaktır. Namaz Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü kabul etmektir. Namaz; Allah’ın insanlar için vermiş olduğu sayısız nimetlere karşı bir teşekkürdür. Namaz, bütün ibadetlerin özüdür. Namaz; kulun Rabbine yönelmesidir. Namaz; Rabbimizin huzurunda hürmetle eğilmektir. Namaz sadece bir hareket değildir. İnsanın vücuduyla ve ruhuyla kendini Allah’a teslim etmesidir. Namaz kulun Allah’a en yakın olduğu durumdur. Namaz âlemlerin Rabbine kulluğun bir göstergesidir. Namaz; kabirde bizim için ışıktır. Namaz; sırat köprüsünde bizim için bir binektir. Namaz; Cehennem den kurtuluştur. Namazda aklın, ruhun ve kalbin büyük bir rahatı vardır. Namaz kılan bir kimsenin yaptığı diğer hareketler de ibadet hükmüne geçer.

Dipnot:

1- Bakara Suresi: 45.