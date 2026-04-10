Üstad Bediüzzaman Said Nursi

ŞİİR

İmansızlık cereyanlarına karşı çıktı, Gayesi Allah’a imana sahip çıkmaktı, Risale-i Nur’la manevî bir ışık yaktı, Hep iman, İslâm, Kur’ân dedi Bediüzzaman. Müslümanların necatını ilimde gördü, Medresetüzzehra fikrini ileri sürdü, İslâm âleminin birliğini bunda çözdü, Münazarat’ta açıklıyor Bediüzzaman. Hürriyet, adalet, meşveretten yana oldu, İstibdadın zararlarını ortaya koydu, Daima kanun hâkimiyetini savundu, Hutbe-i Şamiye’de yazdı Bediüzzaman. Hem İslâmiyet Milliyetini esas aldı, İhtilafa sebep tartışmaları tıkadı, Cehalet, zaruret ve ihtilaf üç düşmandı, Sanat, ilim, ittifak dedi Bediüzzaman. “Vicdanın ziyası dinî ilimlerle olur,” Akıl nuru, medeniyet fenlerinde bulur, Yoksa insan şüphe, vesveselerde boğulur, Hakikati bize gösterdi Bediüzzaman. İslâm âlemi böylece uyanıp kalkacak, Kardeşlik, birlik, güven ve barış olacak, Dünyadaki insanlar bundan hisse alacak, Birlik ve sulh-u umumî dedi Bediüzzaman. İslâm ahlâkını fiillerle göstermeli, Diğer din sahipleri de İslâm’a girmeli, Hidayetin nurundan herkes nasiplenmeli, Hep “Ümitvar olunuz” dedi Bediüzzaman.

Okunma Sayısı: 185

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.