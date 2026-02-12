Kabir var inkâr edilmez,
Bir gün hesap vereceksin.
Ölüm ne zaman bilinmez,
Bir gün hesap vereceksin.
Dünya daimî değildir,
Hem fânî, hem geçicidir,
Yaptıkların kaydedilir,
Bir gün hesap vereceksin.
Haram helâl demez yersin,
Bilerek yalan söylersin,
Nefsine uyup gidersin,
Bir gün hesap vereceksin.
Kaçsan da ölüm yakalar,
Seni bir gün kabre korlar,
Münker-Nekir soru sorar,
Bir gün hesap vereceksin.
Mahkeme-i Kübra vardır,
Ameller tek tek yazılır,
Mizan ve terazi haktır,
Bir gün hesap vereceksin.
Ahireti hiç unutma,
Kötü yolu asla tutma,
İstikametini bozma,
Bir gün hesap vereceksin.