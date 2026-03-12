"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hayır ve şer

Mehmet ERBAŞ
12 Mart 2026, Perşembe 04:30
Ramazan Sofrası

“Herkesin yüzünü Ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”

Hayır, Allah’ın razı olduğu bir şeydir. Şer ise Allah’ın yasakladığı şeydir. Hayır, insanın hem kendine, hem de başkalarına fayda veren şeydir. Şer ise hem kendine, hem de başkalarına zarar veren şeydir.¹

Cenab-ı Allah hayrı ister, şerri yani kötülüğü istemez. Ayette de belirtildiği gibi Allah hayırda yarışmayı emrediyor. Hayırda yarışma olduğu zaman hayır çoğalır, kötülük azalır. İnsanlara faydalı olan şeylerden Allah razı olur.

İnsan hayır işleyerek iyiler sınıfına yazılır, Cennete gider. Kötülük ve günah işlediği zaman kötüler sınıfına yazılır ve Cehenneme gider. Hayra sebep olan hayır işlemiş gibidir. Kötülüklere sebep olan da kötülük yapmış gibidir.

Hayrı yaratan da şerri yaratan da Allah’tır. Ama Allah kullarının hayır işlemesini ister, kötülük yapmasını istemez. Bunun için kullarının kötülükten uzaklaşmasını istediği için peygamber ve kitap göndermiştir.

İyilikler Allah’tandır. Kula irade verilmiştir. İnsan yaptığından sorumludur. Bir iyilik yapana Kur’ân’ın ifadesiyle on sevap verilir. Bir kötülük yapana da bir günah yazılır. Tevbe eder veya bir iyilik yaptığında günahları silinir. Bu da Rabbimizin bizlere ne kadar merhametli olduğunun bir göstergesidir.

Dipnot:

1- Bakara 148

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu

    Yıkılan evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

    İsrail'den Harem-i Şerif Camii'ne kısıtlama

    Plastiklere veda edeceğiz

    Standart dışı plaka cezaları iptal edildi

    ABD’den İsrail’e: Enerji alt yapısını hedef alma

    Sanchez: Silâha değil, haklara yatırım yapıyoruz

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    Lübnan'daki İsrail saldırılarında ölü sayısı artıyor

    Mersin Büyükşehir Belediyesinde polis ekiplerince arama yapılıyor

    British Airways, Orta Doğu'daki bazı bölgelere uçuş iptallerini sürdürecek

    Antalya-Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    27 Şubat'tan itibaren kesilen para cezaları iptal edildi

    Denizli-Buldan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

    İran: 2 tonluk savaş başlığı taşıyan Hürremşehr füzesini ateşledik

    Axios: ABD, İsrail'e 'İran'ın enerji altyapısına saldırma' dedi

    Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınında şiddetli bir patlama oldu

    Galatasaray, İngiltere deplasmanına 1-0'lık avantajla gidecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    The Truth Discovered Through Islamic Morality - Why I Became a Muslim - 1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu
    Genel

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.