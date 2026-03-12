Hayır ve şer

Ramazan Sofrası

“Herkesin yüzünü Ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”

Hayır, Allah’ın razı olduğu bir şeydir. Şer ise Allah’ın yasakladığı şeydir. Hayır, insanın hem kendine, hem de başkalarına fayda veren şeydir. Şer ise hem kendine, hem de başkalarına zarar veren şeydir.¹

Cenab-ı Allah hayrı ister, şerri yani kötülüğü istemez. Ayette de belirtildiği gibi Allah hayırda yarışmayı emrediyor. Hayırda yarışma olduğu zaman hayır çoğalır, kötülük azalır. İnsanlara faydalı olan şeylerden Allah razı olur.

İnsan hayır işleyerek iyiler sınıfına yazılır, Cennete gider. Kötülük ve günah işlediği zaman kötüler sınıfına yazılır ve Cehenneme gider. Hayra sebep olan hayır işlemiş gibidir. Kötülüklere sebep olan da kötülük yapmış gibidir.

Hayrı yaratan da şerri yaratan da Allah’tır. Ama Allah kullarının hayır işlemesini ister, kötülük yapmasını istemez. Bunun için kullarının kötülükten uzaklaşmasını istediği için peygamber ve kitap göndermiştir.

İyilikler Allah’tandır. Kula irade verilmiştir. İnsan yaptığından sorumludur. Bir iyilik yapana Kur’ân’ın ifadesiyle on sevap verilir. Bir kötülük yapana da bir günah yazılır. Tevbe eder veya bir iyilik yaptığında günahları silinir. Bu da Rabbimizin bizlere ne kadar merhametli olduğunun bir göstergesidir.

Dipnot:

1- Bakara 148