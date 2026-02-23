Yeryüzündeki nimetler

Ramazan Sofrası

Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O’na eş ve ortaklar koşmayın. 1

Cenab-ı Allah yeryüzünü ve gökyüzünü de bizim için yaratmıştır. Gökyüzünden yağmuru bizim için indirmiştir. Yeryüzünü, bize her türlü nimetlerini vermek üzere bir döşek suretinde yaratmıştır. İnsanların ihtiyaçları olan yiyecekler toprak vasıtasıyla onlara ulaştırılmaktadır. Aklı şuuru olmayan toprağın binlerce bitkileri yapması düşünülemez. Elbette ki bu kapkara ve kupkuru toprak bunları kendi kendine yapamaz. Topraktan yiyeceklerin olabilmesi için güneşe ihtiyaç vardır. Yağmurun yağmasına ihtiyaç vardır. Mevsimlerin gece ve gündüzün olması gerekir.

İşte bütün bunlar için dünyamızın dönmesi gerekir. Yağmurun akarsuların, ırmakların denizlerin olması gerekir. Bitkilerin ve meyvelerin tohum ve çekirdeklerinden insanların, hayvanların yararlanabilmesi için yeryüzünde bir düzen ve sistemin olması gerekir.

Semaya güneşi ve yıldızları yerleştiren Rabbimiz; aynı zamanda yeryüzüne, bulutlara, rüzgâra emir veren de O’dur. O sonsuz gücüyle bunları yapmaktadır. Allah’ın gücü sınırsızdır. Onun hiçbir ortağı ve benzeri de yoktur. O her şeyi bilir. Gücü her şeye yeter. Onun yarattığı hiçbir şeyde noksanlık yoktur.

Dipnot:

1-Bakara, 22