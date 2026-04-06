Mehmet Kutlular Ağabey

ŞİİR

Balıkesir Gönen’de bu dünyamıza geldin, Genç yaşlarında Risale-i Nur’la tanıştın, Nurlar’ı yudumlayıp anlamaya çalıştın, Sonunda Kirazlı Mescid’e sen de ulaştın. Zübeyir Ağabey’den hayat dersleri aldın, Yeni Asya Gazetesi’nde görevler aldın, İman davasına sen kahramanca bağlandın, Üstadına ve hizmete sımsıkı sarıldın. Cesur, kararlı ve kırıksız bir çizgi çizdin, Nur mesleğinin esaslarını temsil ettin, “Deprem İlâhi İkazdır” dedin, çile çektin, Korkmadın, “Sözlerimin arkasındayım” dedin. Ehl-i iman senden manevî kuvvetler aldı, Nur Risalesi çeşitli dillerde yazıldı, Kalplerde birlik, tesanüd, uhuvvet çoğaldı, Nurlar’ın kıymeti daha iyi anlaşıldı. Romanlar, İlim Teknik serileri yazıldı, Yetmişli yıllarda birçok hizmetler yapıldı, Binlercesi Risale-i Nurlar’la tanıştı, Bütün bunlarda Kutlular’ın emeği vardı. Dünya artık Risale-i Nurlar’ı okuyor, Küfür ve inkâr karanlıkları dağılıyor, İnsanlık artık barış ve hürriyet arıyor, Mü’minler aradığını Nurlar’da buluyor.

