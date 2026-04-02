Zübeyir Gündüzalp Ağabey

ŞİİR

Konya Ermenek ilçesinde dünyaya geldin, Gençliğinde Nurlar’ı okumaya başladın, Davan uğruna dünya işlerinden ayrıldın, Üstadın hizmetine girdin Zübeyir Ağabey. Kendini ihbar edip Afyon hapsine girdin, Asrın sahibini tanıdın, Üstadım dedin, Bin bir zorluklara katlanıp işkence çektin, Sadakatte ön safa geçtin Zübeyir Ağabey. İhlâs, cesaret, hürmet, sabır ve sebat sende, Risale-i Nur mesleğine sadâkat sende, Hamiyet, feraset ve yanılmaz deha sende, Kâinata değişilmedin Zübeyir Ağabey. Gençler imansız kalmasın diyerek çırpındın, Zalimlerin zulumlerine hiç aldırmadın, “Daima okuyun” diyerek teşvikler yaptın, İlm-i imana hizmet ettin Zübeyir Ağabey. İbadet, itaat, güzel ahlâka yönelttin, Gençlere ebedî gençliklerini öğrettin, Kendini bilen fedakâr gençler yetiştirdin, Kahramanlık dersleri verdin Zübeyir Ağabey. Risale-i Nurlar’a tam bir ayine oldun, Takvada, fedakârlıkta hep sabırla durdun, Taviz vermeden şahs-ı manevîyi savundun, Nur’un mesleğini korudun Zübeyir Ağabey. MEHMET ERBAŞ

