"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Zübeyir Gündüzalp Ağabey

Mehmet ERBAŞ
02 Nisan 2026, Perşembe
ŞİİR

Konya Ermenek ilçesinde dünyaya geldin,

Gençliğinde Nurlar’ı okumaya başladın,

Davan uğruna dünya işlerinden ayrıldın,

Üstadın hizmetine girdin Zübeyir Ağabey.

 

Kendini ihbar edip Afyon hapsine girdin,

Asrın sahibini tanıdın, Üstadım dedin,

Bin bir zorluklara katlanıp işkence çektin,

Sadakatte ön safa geçtin Zübeyir Ağabey.

 

İhlâs, cesaret, hürmet, sabır ve sebat sende,

Risale-i Nur mesleğine sadâkat sende,

Hamiyet, feraset ve yanılmaz deha sende,

Kâinata değişilmedin Zübeyir Ağabey.

 

Gençler imansız kalmasın diyerek çırpındın,

Zalimlerin zulumlerine hiç aldırmadın,

“Daima okuyun” diyerek teşvikler yaptın,

İlm-i imana hizmet ettin Zübeyir Ağabey.

 

İbadet, itaat, güzel ahlâka yönelttin,

Gençlere ebedî gençliklerini öğrettin,

Kendini bilen fedakâr gençler yetiştirdin,

Kahramanlık dersleri verdin Zübeyir Ağabey.

 

Risale-i Nurlar’a tam bir ayine oldun,

Takvada, fedakârlıkta hep sabırla durdun,

Taviz vermeden şahs-ı manevîyi savundun,

Nur’un mesleğini korudun Zübeyir Ağabey.

MEHMET ERBAŞ

Okunma Sayısı: 686
  • Süleyman alıç

    2.04.2026 14:29:58

    Allah razı olsun Mehmet Hocam kelâmına ve kaleminize sağlık 👏👏👏👏

  • HÇeşitcioğlu

    2.04.2026 10:43:56

    - sen bir numunei imtisal bir rolmodelsin - sen bir serdar bir manevi lidersin - sen bir sıddık bir sedengeçtisin - sen müceddidin fedaisi, kâinata değişmediği - Bediüzzaman veziri Ziver Abisin…

