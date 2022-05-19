"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi

Mikail YAPRAK
19 Mayıs 2022, Perşembe
Kur’ân-ı Kerim’de var olan dört ana esastan birinin de “adalet ve ibadet” olduğu bilinmektedir. Mutlak adalet ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Kulların adaleti izafîdir, görecelidir. Adaletsizlik de yine kulların işidir.

Yani bu insanoğlundan her şer ve kötülük beklenebildiği ve görülebildiği gibi, adaletsizlik de insanlar tarafından işlenebilir ve işlenmektedir. Adaletsizliğe maruz kalarak zulme uğrayan mazlumların en büyük tesellisi de adaletin bir şekilde tecellisindedir. 

Hz. Ebu Bekir (ra) hilâfete seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada, güç ile hukuk ilişkisinin doğru ve âdil çerçevesini çizmiştir. Şöyle ki:

“Güçsüz olanınız (haklı ise) hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız (haksız ise) kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim katımda güçsüzdür.“ 

Gücün sözünü geçirdiği yerde hukuk işlemez, adalet de tesis edilmez. Gücün hukuka göre düzenlendiği yerde tek ölçü adalettir. Fatih Sultan Mehmet’in sıradan bir insan ile aynı safta muhakeme olmayı kabul etmesi, ülkede hukuk ve adaletin sözünün geçtiğini göstermeye yetmişti. 

Cenab-ı Hakkın adaleti iki türlü tecellî ediyor..

Birisi: Hakkın hak sahiplerine tevzîidir. Herşeyi bir ölçü ve mizan içinde yerli yerine koymak şeklindedir. Yaratılan herşeye dikkatle bakıldığı zaman; her yönü ile ölçülü, dengeli ve yerli yerinde yaratıldığını görüyoruz. 

Allah’ın ikinci tarz adaleti ise, haksız ve zalimleri cezalandırmak suretiyle tecellî ediyor. Bunun en açık misali, geçmiş kavimlerin inkâr ve azgınlıklarına karşılık, topluca helâk edilmeleridir. 

Bir takım günah ve kusurlara karşı dünyada musibet ve belâlara maruz kalmamız da bunun göstergesidir. Ama yine de dünyadaki bu cezalar, bazı büyük suçların tam karşılığı olmadığı için, azabın büyüğü Ahirete kalıyor. 

Yani, ikinci tarz adalet, bu dünyada tam tecellî etmiyor. Sebebi ise, Ahirete havale edilmesidir. Bu da Ahiretin varlığının delillerinden biri oluyor. 

18 Kasım 2007’de İstanbul’da yapılan ‘Bediüzzaman ve Adalet Sempozyumu’nda; değişik ülkelerden katılan çok sayıda ilim adamı, bu hususta Bediüzzaman’ı anlama ve anlatma hususunda adeta yarışmışlardı. 

“Kişi hak ve hürriyetlerine son derece önem veren Said Nursî’nin adalet anlayışı, modern hukuk anlayışının çok fevkindedir. Ona göre bir suçsuz insanın canı, tüm insanlık uğruna bile olsa heder edilemez. Bir kişinin hakkıyla tüm insanlığın hakkı arasında hiçbir fark yoktur. Nursî, ‘Masum bir kişiyi öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir’ hükmünü kendisine şiar edinmiş ve adalet-i mahzanın yeryüzünde hakim olması için bütün ömrünü bu yolda harcamıştır.”1 

“Millete efendilik yapmak zulüm; hizmet etmek, hak ve adalettir. Gerçekten ‘Milletin efendisi, onlara hizmet edendir’ hâdis-i şerifinin sırrıyla, Kur’ân âleme gelmiş ki, istibdat, zulüm ve tahakkümü mahvetsin.”2 

“İslâm mütefekkiri Bediüzzaman’ın, din ile dünyayı; siyasetle tasavvufu; ruh ile bedeni; madde ile mânâyı kardeş yaptığını görüyoruz. Dinin gerçeği de bu değil mi? Said Nursî’nin ifade ettiği gibi, adalet ancak dengeyi korumakla gerçekleşebilir. Tüm yönleriyle denge unsurunun muhafaza edilmesiyle ancak tam adalet yerini bulabilir.“3 

“Risale-i Nur; Allah’ı isim, fiil ve sıfatlarıyla bize tanıtarak, marifetullah ve muhabbetullah dersleriyle büyük bir ruhanî lezzet veriyor. İnsanı, kendisine ve topluma verebileceği zararlardan kurtarıyor. Rabbimiz, nasıl bugünkü insanlık âlemine rahmetiyle bahşettiği medeniyet harikalarıyla, madde âleminde yolları kısaltmış; mâneviyat âleminde de, kaynağı sadece Kur’ân-ı Azimüşşan ve hadis-i şerifler olan Risale-i Nur’u bahşederek en kısa yolu göstermiştir.”4 

Dipnotlar:

1- Doç.Dr.Mehmet Faik Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van., 2- Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir Etöz, Selçuk Üniversitesi., 3- Dr. Muhammed İyaz Niyazi, Kabul Üniversitesi, Afganistan., 4- Prof. Dr. Şahin Akkaya, Sütçü İmam Üniversitesi.

Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanada'da yatılı kilise okullarıyla ilgili korkunç bir skandal daha

    Avrupa Ligi Kupası Eintracht Frankfurt'un oldu

    Marmara’daki balık stoku azaldı

    İlk 5 ayda 183 okul inşaatı iptal

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    'Rusya'ya tavizler verilmesini teklif ettiler'

    Türkiye ile ABD'den ortak açıklama

    "Önümüzdeki hafta bahar havası yaşayacağız"

    Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi vefat etti

    İcra dosyası 23 milyonu geçti

    AKP’nin lâle devri

    En önemli mesele israf

    Çay üreticisi öfkeli

    Danışmanın kırmızı çizgisi Atatürk

    Hesap sorulacak

    ABD ve Rusya’ye niye tepki yok?

    'Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz'

    '10 milyarlar çöpe gitti'

    Trafikte kaza sayısı arttı

    AB'den Ukrayna'ya 9 milyar euroluk destek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejimi ve gençler
    Mikail YAPRAK

    Adaletin tecellisi, mazlumun tesellisi
    Faruk ÇAKIR

    Büyük kriz, önemli çağrı
    Ahmet BATTAL

    Sirkeci’den tren Avrupa’dan raportör-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasete baskı hep ters tepiyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölmez eserlerin sanatkârı: Hattat Hamid
    Süleyman KÖSMENE

    Musibetin mesajları ve müjdeleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Millet sabırla seçimi bekliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.