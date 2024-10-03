"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Adalet! Adalet! Adalet!

Mikail YAPRAK
03 Ekim 2024, Perşembe
Menkıbe, sözlükte “övünülecek güzel iş, hareket” mânasına gelir.

Evliya menkıbeleri masal, efsane ve destan gibi olağanüstü olayların anlatıldığı edebî türler içinde değerlendirilmekle birlikte konularının gerçek velîler olması; bunların yaşadıkları zaman ve mekânın bilinmesi, anlatılan olayın gerçek olduğuna inanılması, sade bir üslûpla yazılmış olmaları itibariyle diğer türlerden ayrılır.1

Okunup dinlenerek geçmişten bugüne kadar intikal eden menkıbelere inanmanın hiçbir zararı olmamakla beraber; akıl ve mantık süzgecine ihtiyaç duyulmadan, gaybe iman ve maneviyat çerçevesinde manevî zevk ve feyze de medar olabilmektedir.

Ukalâ-yi mecânînden (deli görünüşlü akıllılardan) olan Behlûl-ü Dânâ (Behlûl-ü Dîvâne), Sultânü’l-Meczûbîn ve Abbasî Halifesi Harun Reşid ile olan münasebeti dolayısıyla Behlûl er-Reşîd diye de anılır.2

 İşte buyurun, hissemizin ziyade olmasını dilediğimiz iki kıssa:

Evliyâdan Behlûl-ü Dânâ, bir gün Halife Harun Reşid ile karşılaşır. Hükümdar Harun Reşid, ona:

“Ey Behlûl! Nereden geliyorsun böyle?” diye sorar.

O, hiç düşünmeden: “Cehennemden geliyorum” cevabını verir.

Harun Reşid, şaşırarak tekrar sorar: “Ne işin vardı orada?”

Behlûl-ü Dânâ anlatır: “Efendim, ateş lâzım olmuştu. Cehenneme gideyim de biraz isteyeyim dedim. Fakat oradaki memur bana ‘Burada ateş yoktur’ dedi.”

“Nasıl olur, Cehennem ateş yeri değil mi?” diye sorunca:

“Evet; gerçekten burada ateş yoktur. Her gelen, ateşini dünyadan getirir” cevabını verdi.

Dehşete kapılan Harun Reşid büyük bir üzüntüyle sordu:

“Behlûl! Ne yapayım ki, oraya ateş götürmeyeyim?”

Behlûl-ü Dânâ, hızla uzaklaşırken haykırdı: “Adâlet! Adâlet! Adâlet!”

HAKK’A MEYLETMEK

Behlûl-ü Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir vîrânenin yıkılmak üzere olan eğilmiş duvarına bakıp sık sık âkıbetini tefekkür ederdi. Yine bir gün derin bir tefekkürle orayı seyrederken duvar âniden çöküverdi. Bu hâdise Behlûl-ü Dânâ’da gözle görülür derecede büyük bir sürûra vesîle oldu. Onun bu büyük sevincine mânâ veremeyen insanlar, merakla ondaki bu değişikliğin sebebini sordular.

Behlûl-ü Dânâ Hazretleri onlara şu cevabı verdi:

“Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı!”

Hazretin az evvelki sevincine bir türlü akıl erdiremeyen insanlar, Behlûl-ü Dânâ’nın bu sözleriyle iyice şaşkınlaştılar. Bu ifadelerle onun neyi kastettiğini anlayamadılar.

“Peki, bunda şaşılacak ne var?” diye sordular.

O ise insanlara, derin tefekkürünün bir neticesi olan şu hikmetli cevabı verdi: “Mademki dünyadaki her şey nihâyetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk’a doğrudur, o hâlde ben de ölünce -inşâallah- Hakk’a varırım. Ey ahâlî, rükû ve secdelerimizle Hakk’a meylimizi her an artırmaya gayret edelim ki, başka yönlere yıkılmayalım!”

Dipnotlar:

1-Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler, s. 34.

2-Bkz. Diyanet İslam Ansiklopedisi, Behlûl-ü Dânâ md.

Okunma Sayısı: 379
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etti - BMGK üyelerinden İsrail'e tepki, Guterres'e destek yağdı

    'İsrail eğer karşılık verirse cevabımız daha sert olur'

    Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş araç kazasında şehit oldu

    ''Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum''

    Nepal'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

    3 yılda 79 bin 485 şirket kapandı

    Pezeşkiyan: İran'la çatışmaya girmeyin

    Biden giderayak İsrail'e biadını tazeledi: ''Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir''

    Sinan Ateş cinayeti hakkındaki 22 sanıklı davada karar

    ABD - California'da 1 milyon dönümden fazla alan kül oldu

    İran'ın saldırısında Tel Aviv'de 100 ev zarar gördü

    Halka açık Wi-Fi kullanırken dikkat!

    Bartın'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı

    Sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi paylaşıldı

    Meclisi halktan kopardılar

    Keyfi gözaltılar mağduriyet yaşatıyor

    Üretimsizlik ithalatı coşturdu

    Tetikçiden tetik işareti

    Köprü ve otoyol garanti tutarlarına kur zammı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Adalet! Adalet! Adalet!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok partili sistemde tek parti rejimi...
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın ruhu, nuru, esası, hülâsası hayattır
    Ahmet BATTAL

    Soruşturmaların selameti için
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Beşer ve kader”e dair bir temel kaide
    İhvan Yıldız

    İstikameti muhafaza etmek -2
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytan her insana nasıl yetişiyor?
    Zeynep ÇAKIR

    Narin’in nârı
    Ali FERŞADOĞLU

    Adaletin ihyasının aması, maması yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.