"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

“Ne mutlu o adama ki..”

Mikail YAPRAK
12 Eylül 2024, Perşembe
Tarih sayfaları, haddini aşanların ibretli akibetleriyle doludur.

Aynı zamanda kendini bilip haddinden tecavüz etmeden ömrünü tamamlayan mutlu insanların serüvenleri de her zaman örnek alınıp nesilden nesile tevdi edilecek mahiyettedir.

Üstad Bediüzzaman, 1911’de Şam’da irad ettiği hutbeye başlarken, hamd ve salâttan sonra tam bir “haddini bilme“ dersi de vererek şöyle diyor:

“Ben haddimin fevkinde, bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. Çünkü size ders vermek haddimin fevkindedir. Belki içinizde yüze yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim, medreseye giden bir çocuğun misalidir ki, o sabî çocuk sabahleyin medreseye gidip, okuyup, akşam da babasına gelip, okuduğu dersini babasına arz eder.”

Müthiş bir ders! Hissemiz ziyade ola! Hayatın her alanında; enfüsî ve afakî, şahsî ve cemaatî her sahada: “Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez.”

Herkes haddini bilirse, her yer gül gülistan olur. En uç noktalardan; doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar her yer; hatta merkez-i hükûmet olan Ankara bile, hatta eski pay-ı taht olan İstanbul bile...

“Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez.”

Bu dersin hangi makamda verildiğini, Lem’alar kitabındaki yerine havale ederek, kendi hâlimize dönersek; mezkûr kaide ve düsturun herkes için her alanda ne kadar vazgeçilmez olduğu, açıkça görülür ve kabul edilir.

Haddimi aşmış olmayayım, ama bu düsturun mefhum-u muhalifini de;

“Yazıklar olsun o adama ki, kendini bilmeyip haddinden tecavüz eder” şeklinde ifade edebilsek, bilmem hakikat incinir mi?

Bu haddini aşma; Risale-i Nurlara ilişme noktasına gelince de, peş peşe tokatlar haddini aşanların enselerinde patlamıştır, patlayacaktır.

SİYASETEN HADDİ AŞANLAR..

Haddini bilen kişi hattını da bilir. Hattını karıştırıp halt etmez. Sağa sola yalpalamadan istikametli yolunda devam eder. Haricî ve siyasî cereyanlara kapılmaz. Siyasî ve içtimaî mecralarda, Üstadlarının tatbikatına ve me’hazdaki kudsiyete kanaat eder.

Bâkî hakikatleri getirip, Kemalizm’in kontrolündeki gidişata ve zamanın ilcaatına tatbik etmeye kalkışarak, haddinden bin defa tecavüz etmez.

Çoğu yalancılık olan ve menfaat üzerine dönen günümüz siyasetleri; haddini aşmaların, hatları karıştırmaların ve halt etmelerin en çok revaçta olduğu bir arena hâline getirilmiştir.

HİKMET NAZARIYLA BAKMAK

Hazret-i Üstad, “Bize işkence edenler bilmiyerek, kader-i İlâhînin sırlarına akıl erdiremiyerek hakikat-ı îmaniyenin inkişafına hizmet ettiler“ diyor.

Bu açıdan bakarak, belki şöyle de düşünebiliriz: Bu antidemokrat gidişat; demokrat misyonun ve çeşitli entrikalarla dağıtılan demokratların, kitleler nezdinde “aranır” olmalarını sağlayacak ve bu gidişatın tek alternatifi olarak milletçe demokratlık daha da benimsenecektir.

Darbecilerin ve entrikacıların kontrolü ele geçirdiği dönemlerde ve mevcut hâlimizde demokratların devre dışı bırakılma çabalarının bilinmeyen hikmetleri ve kaderî boyutları elbette vardır.

Siyasî ahlâkın dibe vurduğu, hile ve entrikaların zirve yaptığı dönemlerde; demokratların aktif siyasetten uzak kalmasının hikmet ve rahmet cihetini de görmezlikten gelemeyiz.

Ezan-ı Muhammedî’yi (asm) aslına çevirmek gibi hayırlı icraatları olan ve şehitler veren bir misyonu, kudret-i İlâhî zayi ettirmeyecektir.

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yakalama kararı gecikmesin

    Uygur anne Çin’e iade edilecek

    İşten çıkarma ve iflaslar kapıda

    Darbe düzeninden artık kurtulalım

    Kanada da silah satışını askıya aldı

    Geniş tanımlı işsiz sayısı 10.7 milyon

    Kasıtlı cinayete “kaza” dedi

    İki adaydan da zalime destek

    İsrail’den Ayşenur Eygi itirafı

    İsrail askerleri katliama doymadı! - Ekim 2023’den bu yana 41 bin ölü, 94 bin yaralı!

    Gece boyunca 27 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

    Milyonlar: Artık Yeter

    Kıdem tazminatına çökme planı

    Seyahatten de tasarruf yok

    Narin Güran soruşturmasında 23 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı

    7,2 milyon mülteci çocuk eğitimden mahrum kaldı

    Veliler çocuklarına öğle yemeği istiyor

    İsrail okul çağındaki 11 bin çocuğu katletti

    Kart borcu olmayan kalmadı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Akgündüz: Yeni Asya ekibini dahi...
    TEVFİK BOZ

    İnsan
    Genel

    Uygur anne Çin’e iade edilecek
    Genel

    Yakalama kararı gecikmesin
    Osman ZENGİN

    İkinci hâin 12
    Ahmet BATTAL

    Evveliyle ve ahiriyle 12 Eylül
    Genel

    İşten çıkarma ve iflaslar kapıda
    Şükrü BULUT

    12 Eylül’ü reddetmeyen muhalefet, AKP’nin yardımcısıdır…
    Faruk ÇAKIR

    Örtülü darbeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.