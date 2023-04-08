Allah işini bilir

Bir Nükte

Meraklı bir genç çocuk din adamının yanına gelerek: “Mabedte dua eden insanları gördüm. Doğrusu Allah’ın işi çok zor olmalı” dedi.

Din adamı, çocuğa baktı ve neden böyle düşündüğünü sordu.

Çocuk: “Oduncu havanın soğuk olması için dua ediyordu” dedi.

Din adamı: “Gayet tabii. Hava ne kadar soğuk olursa, o kadar çok odun satar.”

Çocuk: “Fakat meyvacılık yapan güneşli hava için dua ediyordu” dedi.

Din adamı: “Meyvacı kışın satmak için sonbahar meyvelerini saklar. Eğer hava çok soğuk olursa,meyveleri donar.” diye cevap verdi.

Çocuk: “Bu adamların hepsi Allah’ı seven insanlar. Allah hepsinin isteklerini nasıl yerine getirebiliyor?”

Din adamı: “Şimdi hava nasıl?” diye sordu.

“Güneşli ve ılık” dedi çocuk.

Din adamı: “Geçen hafta nasıldı?” diye sordu.

“Pazartesi ve salı yağmur yağdı. Perşembe hava soğuktu” diye cevap verdi.

Bunun üzerine din adamı,yine tatlı bir tebessümle çocuğa bakarak:

“Şimdi anladın mı yavrum Allah’ın hepimizi nasıl memnun ettiğini?” dedi.

(Sevgi Öyküleri, Selim Gündüzalp, Zafer Yay.)