Allah işini bilir

Meraklı bir genç çocuk din adamının yanına gelerek: “Mabedte dua eden insanları gördüm. Doğrusu Allah’ın işi çok zor olmalı” dedi.
Din adamı, çocuğa baktı ve neden böyle düşündüğünü sordu.
Çocuk: “Oduncu havanın soğuk olması için dua ediyordu” dedi.
Din adamı: “Gayet tabii. Hava ne kadar soğuk olursa, o kadar çok odun satar.”
Çocuk: “Fakat meyvacılık yapan güneşli hava için dua ediyordu” dedi.
Din adamı: “Meyvacı kışın satmak için sonbahar meyvelerini saklar. Eğer hava çok soğuk olursa,meyveleri donar.” diye cevap verdi.
Çocuk: “Bu adamların hepsi Allah’ı seven insanlar. Allah hepsinin isteklerini nasıl yerine getirebiliyor?”
Din adamı: “Şimdi hava nasıl?” diye sordu.
“Güneşli ve ılık” dedi çocuk.
Din adamı: “Geçen hafta nasıldı?” diye sordu.
“Pazartesi ve salı yağmur yağdı. Perşembe hava soğuktu” diye cevap verdi.
Bunun üzerine din adamı,yine tatlı bir tebessümle çocuğa bakarak:
“Şimdi anladın mı yavrum Allah’ın hepimizi nasıl memnun ettiğini?” dedi.
(Sevgi Öyküleri, Selim Gündüzalp, Zafer Yay.)