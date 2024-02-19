Nimetlerin ücreti şükürdür

Rabbimiz bizlere ihsan etmiş olduğu sayısız nimetlere mukabil, sadece şükür istiyor.

Nitekim bununla ilgili olarak, Kur’ân-ı Kerîm’de “Şükredenleri elbette mükâfatlandıracağız” 1

“Şükrederseniz elbette daha çok veririm” 2 buyuruluyor.

Bediüzzaman da Şükür Risalesi’nde; “Hâlık-ı Rahmân’ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakîm’de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği,nimetleri tekzip ve inkâr suretinde gösterip,” “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz” fermanıyla Sure-i Rahman’da şiddetli ve dehşetli bir surette otuz bir defa şu âyetle tehdit ediyor, şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkâr olduğunu gösteriyor”3

“Hz Cabir’in (r.a.) rivayet ettiğine göre, “Hz.Peygamber (a.s.m.) ashabının yanına çıktı ve onlara Rahman süresini başından sonuna kadar okudu. (Sahabiler suskunluk içerisinde dinlediler). Bunun üzerine Hz Peygamber (a.s.m.) şöyle buyurdu:

“Bu sureyi cinlere de okudum. Onlar, cevap bakımından sizden daha iyi idiler. (Onlar sizden çok daha güzel tepki göstermişlerdi); Çünkü ben, “(Ey insan ve cin taifeleri!) Siz, Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?” âyetine her geldiğimde cinler “Ey Rabbimiz! Senin nimetlerinden hiç birini inkâr etmeyiz ve sana hamdolsun” dediler.

Bunun için Rahmân Suresi okunurken dinleyenlerin her “fe bi eyyi (Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edersiniz?) âyeti okundukça öyle söylemenin mendup olduğu nakledilmiştir.”4

İnsanoğlu ne kadar da nankördür. Bize biri çay veya yemek ısmarlasa o kişiye karşı en azından bir teşekkür ediyoruz. Ya Rabbimiz, Hâlıkımız bizi hiç yoktan yaratmış, taş-toprak, bitki ve hayvan değil varlıkların en üstünü, insan olarak yaratmıştır.

Yerleri, gökleri yaratmış ve sayısız nimetleri bizlere ihsan etmiş, bütün bu nimetlere karşılık nankörlük edip şükür etmezsek, bizden bu nimetlerin hesabı sorulmaz mı?

Ya Rabbi, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlaları sayısınca sana şükürler olsun.

Ya Rabbi mahlûkatının nefesleri sayısınca sana şükürler olsun.

Ya Rabbi, kainatın zerreleri sayısınca sana şükürler olsun. Âmin.

Ya Rabbi, biz âciz kullarınız, senin verdiğin hadsiz nimetlere lâyıkıyla şükür edemiyoruz. Bizi senin sonsuz merhametine sığınıyor ve yalvarıyoruz; Bizi şükreden kullarından eyle âmin.

Rabbimiz bizi kendine layıkıyla kul, Habib-i Ekrem (asm) Efendimize layıkıyla ümmet eylesin.

Rabbimiz bizi hakkıyla şükreden kullarından eylesin,âmin.

Dipnotlar.

1- Âl-i İmran Suresi:45

2-İbrahim Süresi: 7

3- Şükür Risalesi

4- Rahmân Suresi, Niyazi Beki