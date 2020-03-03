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3 MART 2020 SALI - YIL: 51

Sen ayrılırken

Muzaffer KARAHİSAR
03 Mart 2020, Salı
Sen ayrılırken mevsim sonbahardı Yanında meleklerden ordu vardı

Ilık iklimlere giden atlarla,

Musab gibi çehre ve kanatlarla. 

Rabbimin nuru yüzüne işlemiş,

O bakışları tebessüm süslemiş.

Saçlarına gökten yıldızlar inmiş

Ruhunu kemiren fırtına dinmiş

Gök mavi, yaprak sarı işte hazan 

Kalbinde derya gibi Hakk’a iman

Tecelli etmiş alnında kaderin, 

Ecel müjdesiyle geldi haberin.

Sen ayrılırken mevsim sonbahardı 

Kılavuz meleklerden ordu vardı

Ömrünce istikamet üzereydin

Elinle gökte bulutlara değdin

Aklın idrakî perçinler delmişti

Başına ulvî bir sevda gelmişti 

Sabırla, şükürle Rabbini andın,

Tam ihlâsla marifeti kazandın.

“Ne garip bu fani dünya” demiştin,

Billur kapta son şerbeti içmiştin!..

Ehli muhabbet hasretine yanmış!

Kimler bu vedaya nasıl dayanmış?

Tüy gibi hafif süzüldün sessizce,

İpek kanatla yükseldin o gece.

Sen ayrılırken mevsim sonbahardı 

Dört yanda meleklerden ordu vardı

Gönül ferahlardı, baktığın yerde,

Tebessümün çareydi müzmin derde.

Bülbüller matemli, çiçekler solmuş

Bağbozumu, gül bahçe hazan olmuş.

Ulvî bir dâvâya ömrünü verdin

Hakka zikri, fikri, şükrü severdin

Zaman mekân kaldırmış perdeleri,

Sohbete müheyya arzın her yeri…

El hükmü lillah bugünden yarına,

Selâm et adını aldıklarına!.. 

Cennet safası daim rahmet ola,

Işık ver, himmet et bu âciz kula.

Sen ayrılırken mevsim sonbahardı 

Önünde meleklerden ordu vardı.

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