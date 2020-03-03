Sen ayrılırken mevsim sonbahardı Yanında meleklerden ordu vardı

Ilık iklimlere giden atlarla, Musab gibi çehre ve kanatlarla. Rabbimin nuru yüzüne işlemiş, O bakışları tebessüm süslemiş. Saçlarına gökten yıldızlar inmiş Ruhunu kemiren fırtına dinmiş Gök mavi, yaprak sarı işte hazan Kalbinde derya gibi Hakk’a iman Tecelli etmiş alnında kaderin, Ecel müjdesiyle geldi haberin. Sen ayrılırken mevsim sonbahardı Kılavuz meleklerden ordu vardı Ömrünce istikamet üzereydin Elinle gökte bulutlara değdin Aklın idrakî perçinler delmişti Başına ulvî bir sevda gelmişti Sabırla, şükürle Rabbini andın, Tam ihlâsla marifeti kazandın. “Ne garip bu fani dünya” demiştin, Billur kapta son şerbeti içmiştin!.. Ehli muhabbet hasretine yanmış! Kimler bu vedaya nasıl dayanmış? Tüy gibi hafif süzüldün sessizce, İpek kanatla yükseldin o gece. Sen ayrılırken mevsim sonbahardı Dört yanda meleklerden ordu vardı Gönül ferahlardı, baktığın yerde, Tebessümün çareydi müzmin derde. Bülbüller matemli, çiçekler solmuş Bağbozumu, gül bahçe hazan olmuş. Ulvî bir dâvâya ömrünü verdin Hakka zikri, fikri, şükrü severdin Zaman mekân kaldırmış perdeleri, Sohbete müheyya arzın her yeri… El hükmü lillah bugünden yarına, Selâm et adını aldıklarına!.. Cennet safası daim rahmet ola, Işık ver, himmet et bu âciz kula. Sen ayrılırken mevsim sonbahardı Önünde meleklerden ordu vardı.



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