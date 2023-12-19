Engellilere destek ve yardım

Geçtiğimiz 3 Aralık Pazar günü Dünya Engelliler Günü olarak kutlandı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla her yıl 3 Aralık Dünya Engeliler Günü olarak kutlanmaktadır. Engelli insanların hakları, sorunları, sıkıntıları, karşılaştıkları zorluklar ve toplumun duyarlılığı konularına dikkat çekmek; engelli insanların hayatını kolaylaştıracak tedbirler, yöntemler, desteklerin sağlanması gibi birçok hedefler 31 senedir mümkün olduğu kadar uygulanmaya çalışılmaktadır.

Engelli insanlara yönelik çok yönlü çalışmalar yapılırken, onların onurunu rencide edici siyasi, içtimai, menfaat odaklı beklentilerden, benzeri saiklardan uzak durmak gerekir. Samimi duygular, manevi değerleri nazara alarak gönül enginliğiyle karşılık istemeden iyilik etmek, destek olmak insan olmanın gereği, inancımızın şiarıdır. Engellilerle işbirliği, destek, yardım ve görüşmelerde göstermelik davranışlardan, suni, ruhsuz, samimiyetsiz, küçümseyici tavırlardan kaçınmalıdır.

Toplumun her kesiminde insana zararlı olan, tehlike arz eden, sakat bırakma ihtimali olan fiziki şartlardan, zararlı unsurlardan koruyucu, önleyici, sistemli tedbirler geliştirilmeli. Allah’ın eşrefi mahlûkat olarak yarattığı, üstün vasıflarla hayat verdiği, birçok duygular, hisler, latifeler, organlar, cihazlarla donatmış olduğu insan, varlıkların içinde en şerefli, değerli, şuurlu, akıl sahibi ve Rabbimiz, kendine muhatap olarak yaratılmış ve kâinatı ve mahlûkatı emri vermiştir.

Dünyanın her tarafında renkli, süslü, ışıklı salonlarda, kameraların karşısına temsilen çıkarılan birkaç engelli ile konuşmalar, kutlamalar, vaatler, icraatlar anlatıldı. Engellilere destek programlarıyla nerelerden, nerelere gelindiği, nasıl çağ atlandığı, herkesin huzurlu, mutlu işi, aşı, maaşı, sıcak yuvası olduğu anlatıldı. Yaptıklarının, yapacaklarının teminatı tekerlemesi ile konuşmasını süsleyen hatipler, şiirler, sözler, şarkılarla şenlenen salonlarda törenler devam etti…

Şuanda BM üye 193 devlet bulunmaktadır. Bir tarafta engelliler gönü kutlanırken bir tarafta da dünyanın gözü önünde cinnet halinde bütün insani değerleri ayaklar altına alan İsrail zalimleri, 7 Ekimden bu zamana kadar Gazze üzerine 40-50 bin ton bombalar attı. Binlerce masum insan, bebek, çocuk, kadın, yaşlı, engelli demeden şehit oldu, binalar yıkıldı, evler harap oldu!

Ölenlerin iki, üç katı insanlar bu şuursuz katliamda yara aldı, organını kaybetti, engelli durumuna düştüler. İlaç, gıda, sıcak yuva ve sağlığından mahrum olan binlerce insan engelli psikolojisiyle, ruhi depresyonlarla, başkasına muhtaçlık ezikliğiyle, yakınlarını, sevdiklerini, servetini kaybetmenin acılarıyla hayatını sürdürecek. Çeşitli protez, ortes medikal cihazlarla, destek aygıtlarıyla, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, takma kol ve bacaklarla günlük ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklar.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, bu sene Dünya Engelliler Günü, Dünya genelindeki 1,3 milyar engelli kişi sayısına Gazze engellilerini dâhil edip etmediğini bilmiyoruz. Guterres, Gazze’de, Mısır’ın Refah Kapısında incelemelerde bulunduğunu, feci duru bütün dünyaya duyurduğunu, acil ilaç, gıda, su, barınma gibi insani ihtiyaçlara yardımların hemen gelmesi gerektiği açıklamasını gazetelerden okumuştuk.

Dünyada vicdanlı halkı sokaklara dökülüp masum çocukların hunharca katleden İsrail zulmünü protesto ederken, koltuklarından eğilip pencereden bakan devlet başkanları, zulmü telin eden insanları polis coplarıyla dağıtmaya çalıştıklarını, gelecek nesiller tarihin kirli sayfalarında kan izleriyle ve lanetlerle anacaklardır.